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الصين تجدد رفضها استمرار المدمرات الحربية الامريكية في عبور مضيق تايوان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 يونيو 2021

متابعات_ الخليج 365

جددت الصين اليوم، رفضها ومعارضتها لاستمرار المدمرات والسفن الحربية الامريكية في عبور مضيق " تايوان" في بحر الصين الجنوبي، داعية واشنطن الى الكف عن "عمليات التباهي بقواتها والاستفزازات واثارة الاضطرابات في ذلك المضيق".

 

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية تشاو لي جيان في تصريح له في أثناء المؤتمر الصحفي اليومي تعليقا على عبور المدمرة الأمريكية المزودة بالصواريخ الموجهة "ويلبر" مضيق "تايوان" في ال 22 من الشهر الجاري ان "هذه هي المرة السادسة التي تمر فيها سفينة حربية أمريكية عبر المضيق منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه".

 

وذكر تشاو ان "استمرار الولايات المتحدة في دفع سفنها ومدمراتها العسكرية بعبور مضيق " تايوان"، يعد تدخلا سافرا في شؤون الصين الداخلية وتدميرا للسلم والاستقرار الإقليميين.

 

واكد تصميم بلاده على الدفاع عن سيادتها الوطنية وسلامة أراضيها مطالبا في الوقت ذاته "واشنطن بالقيام بدور بناء من أجل السلام والاستقرار الإقليميين".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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