2429 عملية جراحية سعودية لمكافحة العمى في باكستان

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وواصل المركز دعم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات باليمن، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، حيث قدم خدماته الطبية والتغذوية لـ8,623 مستفيدا خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.
وسلم المركز أمس مساعدات طبية مقدمة من حكومة المملكة لنيجيريا الاتحادية، لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
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