شكرا لقرائتكم خبر 2429 عملية جراحية سعودية لمكافحة العمى في باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، حملاته الطبية التطوعية لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في باكستان، بعدما قام الفريق التطوعي بإجراء 24,950 تشخيصا طبيا و2,429 عملية جراحية لإزالة المياه البيضاء، بالإضافة إلى صرف 3,450 نظارة طبية، في مدن كراتشي وشيكربور وكنديارو وخاران وقالات، استفاد منها العائلات والأفراد من ذوي الدخل المحدود الذين لا يمكنهم تغطية تكاليف العلاج.

وواصل المركز دعم مشروع دعم التغذية للأطفال دون سن الخامسة والأمهات الحوامل والمرضعات باليمن، في محافظات عدن، لحج، تعز، الحديدة، حضرموت، حجة، مأرب، حيث قدم خدماته الطبية والتغذوية لـ8,623 مستفيدا خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري.

وسلم المركز أمس مساعدات طبية مقدمة من حكومة المملكة لنيجيريا الاتحادية، لمكافحة جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).