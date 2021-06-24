شكرا لقرائتكم خبر محتجون يقطعون الطرقات في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
حيث شهد أوتستراد بلدة أنصارية ومدينة صيدا جنوب لبنان قيام عدد من المواطنين بقطع عدد من الشوارع، وفي جبل لبنان أقدم عدد من المواطنين على قطع مسلكي الأوتوستراد في منطقة زوق مصبح.
يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 15500 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية.
كانت هذه تفاصيل خبر محتجون يقطعون الطرقات في لبنان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.