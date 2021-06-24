شكرا لقرائتكم خبر محتجون يقطعون الطرقات في لبنان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قطع محتجون مساء أمس عددا من الطرقات في جبل لبنان وجنوبه احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

حيث شهد أوتستراد بلدة أنصارية ومدينة صيدا جنوب لبنان قيام عدد من المواطنين بقطع عدد من الشوارع، وفي جبل لبنان أقدم عدد من المواطنين على قطع مسلكي الأوتوستراد في منطقة زوق مصبح.

يذكر أن لبنان يشهد أزمة اقتصادية ومالية حادة أدت إلى ارتفاع سعر صرف الدولار حيث لامس عتبة الـ 15500 ليرة لبنانية وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى تراجع قدرة مصرف لبنان على تلبية قرار الحكومة بدعم الأدوية والمواد الأساسية.