شكرا لقرائتكم خبر البرهان: خلاف الجيش وقوات الدعم السريع.. شائعات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفى مجلس السيادة السوداني صحة ما يتردد عن وجود خلافات بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وشدد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس القائد العام للقوات المسلحة السودانية على ضرورة عدم الالتفات للشائعات التي تستهدف وحدة المنظومة الأمنية، مؤكدا انسجامها وتماسكها وعملها لأجل هدف واحد.

وقال البرهان في تصريحات بالقيادة العامة لقوات الشعب المسلحة، بحضور الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع، وأعضاء المكون العسكري بمجلس السيادة وعدد من كبار القادة العسكريين «إن القوات المسلحة والدعم السريع على قلب رجل واحد للمحافظة على أمن الوطن والمواطنين ووحدة التراب وإنهما بالمرصاد للعدو الذي يسعى إلى تفكيك السودان وشرذمته».

وأضاف «إن القوات المسلحة والدعم السريع يد واحدة قوية لحماية الفترة الانتقالية وإحداث التحول الديمقراطي المنشود»، داعيا إلى ضرورة تحقيق الوحدة السياسية لكل السودانيين، بحسب وكالة الأنباء السودانية (سونا). وأعرب عن حرصه على «تحقيق السلام الشامل والوصول إلى اتفاق وطني مرض عبر الحوار مع رفقاء الكفاح المسلح الذين لم يلحقوا بركب السلام».

من جهته، دعا دقلو للقضاء على الشائعات التي تستهدف وحدة وتماسك القوات المسلحة والدعم السريع في مهدها والحرص على تحصين هذه القوات من الأغراض الضارة.

وقال «هدفنا واحد ولدينا مسؤولية تاريخية في الخروج بالبلاد إلى بر الأمان...الأعداء ينتظرون تنافرنا وقتال بعضنا بعض»، مؤكدا أن القوات المسلحة والدعم السريع يمثلان قوة واحدة تتبع للقائد العام تأتمر بأمره، مجددا تمسكه بإحداث التحول الديمقراطي في البلاد.