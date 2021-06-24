ضربات موجعة للحوثيين في جبهتي مأرب والجوف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعرضت ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران لضربات موجعة في جبهتي مأرب والجوف، وأعلنت قوات الجيش الوطني، مصرع 17 عنصرا حوثيا في كمين غرب المحافظة، فيما نفذت هجوما خاطفا على مواقع الميليشيات شرقي محافظة الجوف شمال شرق اليمن.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة أن الجيش والمقاومة الشعبية استدرجوا مجاميع حوثية إلى كمين محكم بإحدى الشعاب في جبهة صرواح، مؤكدا أن المعركة نتج عنها مصرع ما لا يقل عن 17 حوثيا وجرح آخرين.

وأضاف، «أن مدفعية الجيش شنت قصفا مركزا استهدف مواقع وتجمعات للميليشيات في مواقع متفرقة بالجبهة، مشيرا إلى أن القصف أسفر عن إحراق آليات قتالية وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات. وأشار المصدر، إلى أن طيران تحالف دعم الشرعية دمر 4 أطقم كانت في طريقها لتعزيز الميليشيات في ذات الجبهة، ومصرع جميع من كانوا على متنها.

ونفذت وحدات من قوات الجيش مسنودة بالمقاومة هجوما خاطفا استهدف قدرات ميليشيات الحوثي في جبهة النضود شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، كما تمكنت دفاعات الجيش الوطني، من إسقاط مسيرتين مفخختين تابعتين للميليشيات كانتا تحلقان في المناطق الغربية لمأرب.

على صعيد آخر، أصدرت ميليشيات الحوثي الإرهابية تعميما يقضي بمنع الفنانين والفنانات من حضور المناسبات والأعراس التي تقام في مناطق سيطرتها في ممارسات قمعية وحرب ممنهجة تذكر بممارسات تنظيمات داعش وحركة طالبان في أفغانستان.

وكشفت وثيقة صادرة عن القيادي الحوثي المعين من قبل الميليشيات بمنصب محافظ صنعاء عبدالباسط الهادي، عن توجيهات إلى مديري عموم المديريات ورؤساء المجالس المحلية بما وصفه (الحد من ظاهرة الفنانين والفنانات في المناسبات والأعراس من خلال التوعية القرآنية للمجتمع).

وتضمن التعميم الحوثي تمييزا عنصريا بإشارته إلى من وصفهم بعض من عامة المجتمع قال «إنهم يقومون بإحضار الفنانين والفنانات في مناسباتهم الخاصة الأعراس).

وتحرص ميليشيات الحوثي في مديريات محافظة صنعاء على حضور مندوبين لها فعاليات الأعراس والمناسبات الاجتماعية وإلقاء محاضرات تحريضية ضد الأغاني أو الموسيقى.

ووصف عضو البرلمان اليمني أحمد حاشد، قرار الحوثي بأنه تعبير عن ذروة الفشل الاقتصادي والإحباط السياسي والتعويض بالبحث عن نجاح لم ولن يجدوه، وسينتهون إلى فشل ذريع ومريع على كل الصعد والمستويات»، وأضاف» داعش في صنعاء بالنسخة الحوثية».

وقال وزير الثقافة اليمني السابق خالد الرويشان «ماذا أبقيتم لداعش والقاعدة؟، ريف صنعاء أصلا بلا كهرباء وبلا غاز وبلا دواء وبلا مواصلات.. وبلا مرتبات! والآن يتم منع الترفيه والفن عاد باقي تمنعوا الماء والهواء.. والبنطلون.

من جهة أخرى أعلن برنامج (مكافآت من أجل العدالة)، التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مكافأة مالية تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تقود لزعيم تنظيم القاعدة في اليمن خالد باطرفي.

وقال البرنامج «بينما يسرح قادته في تنظيم القاعدة ويمرحون في إيران، حيث يتخذونها مقرا لهم، يقوم خالد باطرفي وأتباعه بتنفيذ تعليمات هؤلاء القادة بإراقة دماء الأبرياء في اليمن».

مشاهدات يمنية:

