إنقاذ 267 مهاجرا قبالة سواحل تونس

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وقال رئيس فرع المنظمة في الولاية المنجي سليم إن وحدات من الحرس البحري قاموا بنجدة المهاجرين في عرض البحر بعد تعطل مركبهم ونقلهم إلى ميناء الكتف في مدينة بن قردان.
وهذه أعلى حصيلة لمهاجرين يجري إنقاذهم دفعة واحدة على السواحل التونسية، وفق المنظمة.
ويبلغ عدد المهاجرين المنحدرين من بنجلاديش 264، بالإضافة إلى ثلاثة مهاجرين من مصر.
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