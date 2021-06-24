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إنقاذ 267 مهاجرا قبالة سواحل تونس

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في ولاية مدنين جنوب تونس أمس عن إنقاذ 267 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة بن قردان، أغلبهم ينحدرون من بنجلاديش.

وقال رئيس فرع المنظمة في الولاية المنجي سليم إن وحدات من الحرس البحري قاموا بنجدة المهاجرين في عرض البحر بعد تعطل مركبهم ونقلهم إلى ميناء الكتف في مدينة بن قردان.

وهذه أعلى حصيلة لمهاجرين يجري إنقاذهم دفعة واحدة على السواحل التونسية، وفق المنظمة.

ويبلغ عدد المهاجرين المنحدرين من بنجلاديش 264، بالإضافة إلى ثلاثة مهاجرين من مصر.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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