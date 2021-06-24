إنقاذ 267 مهاجرا قبالة سواحل تونس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس منظمة الهلال الأحمر للإغاثة في ولاية مدنين جنوب تونس أمس عن إنقاذ 267 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل مدينة بن قردان، أغلبهم ينحدرون من بنجلاديش.

وقال رئيس فرع المنظمة في الولاية المنجي سليم إن وحدات من الحرس البحري قاموا بنجدة المهاجرين في عرض البحر بعد تعطل مركبهم ونقلهم إلى ميناء الكتف في مدينة بن قردان.

وهذه أعلى حصيلة لمهاجرين يجري إنقاذهم دفعة واحدة على السواحل التونسية، وفق المنظمة.

ويبلغ عدد المهاجرين المنحدرين من بنجلاديش 264، بالإضافة إلى ثلاثة مهاجرين من مصر.