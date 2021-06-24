وفاة غامضة لمعارض تثير حالة غضب بفلسطين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات أمس «إن رئيس الوزراء محمد إشتية، أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات الناشط السياسي المعارض، بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن».

وتسببت وفاة المعارض السياسي في حالة غضب بفلسطين، ونقلت وكالة الأنباء (وفا) عن دويكات قوله «إنه لا مانع من مشاركة مؤسسات حقوقية في لجنة التحقيق»، مؤكدا أن الحكومة جاهزة لاتخاذ أية إجراءات تترتب على النتائج التي ستتوصل لها اللجنة بهذا الخصوص.

وقتل بنات لدى اعتقاله من قبل عناصر الأمن الفلسطيني في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية وعائلته، وقال محافظ الخليل جبرين البكري في بيان صحفي، «إن نزار بنات توفي خلال اعتقاله على أيدي قوة من الأجهزة الأمنية بموجب مذكرة إحضار صدرت بحقه من النيابة العامة».

وأضاف البكري «إنه خلال عملية الاعتقال تدهورت حالته الصحية وفورا تم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي وتم معاينته من قبل الأطباء حيث تبين أنه متوف»، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ النيابة العامة التي حضرت وباشرت بإجراءاتها وفق الأصول.

في المقابل ، قالت مصادر في عائلة بنات «إنه تعرض إلى عملية اغتيال عقب اقتحام مكان سكنه في الخليل من قبل قوة أمنية وتعرضه للضرب المبرح واقتياده إلى جهة مجهولة» قبل الإعلان عن وفاته. ونددت حركة حماس وفصائل فلسطينية بشدة بالحادثة، وطالبت بفتح تحقيق عاجل محايد ومحاسبة جميع المتورطين في التعمد في قتل بنات.

نزار بنات.. من يكون؟

