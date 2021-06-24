الإعدام بحق 13 من عناصر داعش في العراق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قضت محكمة عراقية أمس بإعدام 13 من عناصر تنظيم داعش لإدانتهم بقضايا إرهابية في العراق.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق في بيان، «إن الهيئة الثالثة محكمة جنايات الكرخ ببغداد أصدرت حكما بالإعدام، وفقا لأحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2005، بحق 13 مدانا بجريمة الانتماء لعصابات داعش الإرهابية».

وأوضح «إن الإرهابيين اعترفوا بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان عام 2019، كما أطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم».

وشهدت الأيام الماضية إصدار قرارات قضائية في بغداد ومحافظة صلاح الدين بعقوبة الإعدام بحق مدانيين من تنظيم داعش لتورطهم بقضايا إرهابية في البلاد.

على صعيد متصل، ألقت قوات الأمن العراقية في محافظة كركوك أمس القبض على تسعة إرهابيين.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في بيان صحفي بأن مفارز وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، قبضت على تسعة إرهابيين. جميعهم مطلوبون للقضاء بتهم تتعلق بالقتال وتقديم الدعم اللوجستي لتنظيم داعش الإرهابي.