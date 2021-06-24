شكرا لقرائتكم خبر عن دراجة كهربائية تودي بحياة إيطالية في باريس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باريس - أ ف ب

أوقفت الشرطة الفرنسية الخميس شابتين يُشتبه في صدمهما إيطالية تبلغ 32 عاماً بدراجة "سكوتر" كهربائية في باريس ما أدى إلى وفاتها متأثرة بإصابتها، على ما أفاد مصدر في النيابة العامة في باريس.

ووقع الحادث بعيد منتصف ليل الرابع عشر من يونيو/حزيران الجاري عند مسار للمشاة على ضفاف نهر السين، وفق مصدر في الشرطة.

وكان حوالي خمسين شخصاً موجودين في المكان بينهم الإيطالية البالغة 32 عاماً التي كانت تتحدث لحظة الحادثة مع صديقة لها عندما تعرضت لصدم عنيف من دراجة سكوتر كهربائية تقودها شابتان لاذتا بالفرار، وإثر نقلها إلى المستشفى في حال حرجة للغاية، توفيت الضحية ميريام س. المولودة في روما والمقيمة في باريس، في 16 يونيو/حزيران الجاري متأثرة بإصابتها.

وبعد عشرة أيام من الحادثة، أُوقفت السائقة المفترضة وشابة أخرى يُفترض أنها كانت برفقتها على الدراجة، ووُضعتا رهن التوقيف الاحتياطي بتهمة «القتل غير العمد من جانب سائق مركبة أرضية مزودة بمحرك مع جرم الفرار كسبب مشدد للعقوبة»، وفق ما علمت فرانس برس في تأكيد لمعلومة نشرتها قناة «بي إف إم تي في» الإخبارية نفسها.