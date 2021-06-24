دراسة جديدة تكشف تاريخ أول الإصابات بكورونا

ابوظبي - سيف اليزيد - أشارت دراسة جديدة لنمذجة البيانات إلى أنه من المحتمل أن تكون الحالات الأولى لمرض كوفيد- 19 قد ظهرت قبل شهر ديسمبر في الصين وأن المرض انتشر في العالم بشكل اسرع مما كان معروفا.

وقالت الدراسة إن الإصابات الأولى في الصين قد تكون ظهرت بين أوائل أكتوبر ومنتصف نوفمبر 2019.

وقال الباحثون إن الحالة الأولى كانت على الأرجح في 17 نوفمبر، في تحليل نُشر في مجلة "بلوس باثوجينز" العلمية.

وسجلت أولى حالات الإصابة بكوفيد- 19 رسميا في أوائل ديسمبر 2019، في مدينة ووهان بوسط الصين، رغم أن الخبراء اعتقدوا منذ

فترة طويلة أن الفيروس كان ينتشر بين البشر قبل ذلك.

وهذه هي أيضا وجهة النظر التي يتبناها فريق علماء منظمة الصحة العالمية المكلف، منذ بداية العام، بدراسة أصل تفشي كوفيد- 19.

وقام باحثو البيانات، بقيادة ديفيد روبرتس الأستاذ بجامعة كنت في بريطانيا، بحساب الفترة الزمنية التي يرجح أن يكون العامل الممرض

استغرقها للانتقال من الحيوانات إلى البشر، بناء على معلومات عن الحالات الأولى المؤكدة في الصين وخارجها.

ويشير النموذج إلى أنه من المحتمل أن يكون الفيروس قد انتشر في جميع أنحاء العالم في وقت مبكر من شهر يناير 2020.