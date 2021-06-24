السفير الأميركي يعود إلى موسكو

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت سفارة الولايات المتحدة في روسيا، اليوم الخميس، عودة السفير جون سوليفان إلى موسكو بعد غياب دام شهرين.

تأتي هذه العودة كنتيجة للقمة التي جمعت الرئيسين الأميركي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين في 16 يونيو الجاري في جنيف.

وقال سوليفان، في رسالة نشرتها السفارة الأميركية عبر تويتر: «لقد عدت إلى موسكو اليوم» الخميس.

وشدد على أنه «مستعد» للعمل مع الزملاء الروس للتوصل إلى إقامة «علاقات مستقرة بين بلدينا».

وأتت عودته إلى موسكو بعد أيام قليلة على رجوع السفير الروسي في الولايات المتحدة أنانتولي أنطونوف إلى واشنطن الأحد.

كان الرئيس الروسي أعلن عودة السفيرين الروسي والأميركي في 16 يونيو في ختام لقائه بنظيره الأميركي جو بايدن. كانت هذه من القرارات التي اتخذت خلال هذه القمة.

واستدعت روسيا سفيرها في واشنطن إثر تصريحات شبه فيها بايدن نظيره الروسي بـ«القاتل».

وأعلن السفير الأميركي، بعد شهر على ذلك، أنه سيعود إلى واشنطن لإجراء مشاورات.