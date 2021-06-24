روسيا تسجل أعلى حصيلة بكورونا منذ يناير

ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت روسيا أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و568 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بحسب بيانات حكومية صادرة اليوم الخميس، في حصيلة هي الأعلى منذ نهاية يناير الماضي.

في مواجهة الوضع الصحي، يتكثّف العمل بأنظمة التصاريح الصحية وتتزايد تدابير التطعيم الإلزامي في المناطق الروسية.

وأحصيت 20182 إصابة جديدة في جميع أنحاء البلاد، بينها 8598 في العاصمة موسكو، بؤرة تفشي الموجة الوبائية الجديدة الناجمة عن انتشار النسخة المتحورة «دلتا».

وسجلت العاصمة الروسية 92 حالة وفاة في يوم واحد، وهو أعلى عدد منذ بدء ظهور الوباء، بحسب وكالة أنباء «تاس» الحكومية.

وارتفع عدد الإصابات بكوفيد منذ منتصف يونيو بسبب متحورة «دلتا» شديدة العدوى التي رصدت أول مرة في الهند وهي مسؤولة عن نحو 90 في المئة من الإصابات الجديدة في العاصمة الروسية.

ولمواجهة هذا التفشي، أمر رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بإلزام سكان العاصمة العاملين في قطاع الخدمات بتلقي اللقاح.

وقد يتعرّض الموظفون المتخلّفون إلى الفصل بدون راتب كما إنه قد تُفرض عقوبات على الشركات التي لا تنظّم حملات تطعيم لموظفيها.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، اليوم الخميس «في حال قرر أحد أنه لا يريد تلقي اللقاح، عليه ببساطة أن يوقف العمل في قطاع الخدمات».

وأنشأت موسكو أيضاً تصريحاً صحياً يبدأ العمل به اعتباراً من 28 يونيو. وينبغي على كل شخص، يرغب في الذهاب إلى مطعم أو مقهى، أن يكون لديه رمز استجابة سريعة يثبت أنه مطعم أو نتيجة سلبية لفحص لا تتجاوز مدّته 72 ساعة أو إثبات أنه كان مصاباً بكوفيد في الأشهر الستة الماضية.

في الأيام الأخيرة، تزايدت التدابير من هذا النوع التي كانت روسيا تجنّبت فرضها حتى الآن، بهدف تحفيز الروس على تلقي أحد اللقاحات التي طوّرتها البلاد.