فايزر تكشف فعالية لقاحها ضد متحور دلتا من كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 09:16 مساءً - منذ 10 دقائق

مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا بالسلالات المتحورة، تزداد التساؤولات حول فاعلية اللقاحات خاصة في مواجهة المتحور دلتا، الذي يثير قلق العالم.

قال مسؤول بشركة “فايزر”، إن لقاح “فايزر بيونتيك” فعال بدرجة كبيرة في الوقاية من سلالة “دلتا” المتحورة من فيروس كورونا، التي رصدت في الهند وسرعان ما انتشرت في عشرات الدول.

وأكد مدير فايزر الطبي في إسرائيل ألون رابابورت لراديو الجيش الإسرائيلي، الخميس: “ما لدينا الآن من بيانات جمعناها عبر الأبحاث التي نجريها في المختبر وتشمل بيانات من الأماكن التي حلت فيها سلالة دلتا الهندية محل السلالة البريطانية كأكثر السلالات انتشارا، تشير إلى أن لقاحنا فعال جدا، بنحو 90 بالمئة، في منع مرض (كوفيد 19)”.

ولم يرد متحدث باسم “فايزر” بعد على طلب للتعليق، عندما طلب منه تقديم تفاصيل أخرى.

وتعد حملة التطعيم لدى إسرائيل واحدة من أكثر الحملات تقدما في العالم، وتعتمد بالأساس على لقاح “فايزر بيونتيك”.

وقالت شارون إلروعي برايس رئيسة خدمات الصحة العامة بوزارة الصحة، إن إسرائيل ليست لديها بعد بيانات كافية تتيح لها الوقوف على فاعلية اللقاح في مواجهة سلالة “دلتا”.

وأضافت في تصريحات للصحفيين، الأربعاء: “نجمع البيانات حاليا. نشهد الآن فقط أولى حالات الإصابة بسلالة دلتا في إسرائيل، نحو 200 إصابة. سنعرف المزيد قريبا”.

وكان تحليل أجرته هيئة الصحة العامة في إنجلترا، حيث تنتشر سلالة “دلتا” على نطاق أوسع، قد خلص إلى أن لقاحي “فايزر بيونتيك” و”أسترازينيكا” يحميان بنسبة تزيد عن 90 بالمئة من الحاجة لتلقي العلاج بالمستشفيات، للمصابين بهذه السلالة.