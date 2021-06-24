“البرلمان العربي” يدين افتتاح هندوراس سفارة لها في القدس

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 09:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

دان البرلمان العربي، اليوم الخميس، في بيان له افتتاح جمهورية هندوراس سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً أنها تمثل اعتداءاً سافراً على حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد البرلمان على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 478 لعام 1980 بشأن رفض قرار الحكومة الإسرائيلية ضم القدس وحظر إقامة بعثات دبلوماسية بها، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام 2016 بشأن عدم اعتراف مجلس الأمن بأي تغييرات تجريها القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) على القدس بغير طريق المفاوضات.

وشدد البرلمان العربي على أن هذه الخطوة ليست لها أى أثر قانوني، ولن تُغير شيء من الوضعية القانونية والتاريخية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إحدى قضايا الحل النهائي التي سيتحدد مصيرها من خلال المفاوضات بين الأطراف المعنية، وليس بالقرارات الأحادية المخالفة لقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي.

وطالب البرلمان العربي حكومة وبرلمان هندوراس بالتراجع عن هذه الخطوة المخالفة للشرعية الدولية، والالتزام بحالة الإجماع الدولي بشأن مدينة القدس المحتلة.