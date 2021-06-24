مصر والسودان توقعان مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

وقعت مصر والسودان، الخميس، مذكرة تفاهم للتعاون العسكري المشترك بين جيشي البلدين.



توقيع جاء في ختام المباحثات العسكرية السودانية المصرية التي شهدتها العاصمة الخرطوم الخميس.

ووقع عن الجانب السوداني الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان، فيما وقع عن الجانب المصري الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية.

وكان حجازي قد توقف بالخرطوم ليل الأربعاء في طريق عودته من الكونغو، وفق بيان من الجيش السوداني.

وأشاد الفريق أول الحسين بالتطور الملحوظ في العلاقات بين الجيشين وقدم شكره للقوات المسلحة المصرية على دعمها وتعاونها الكبير.

من جانبه، أكد الفريق محمد فريد عمق العلاقات بين البلدين، موضحا أن زيارته تأتي في إطار المتابعة والمراجعة لما تم الاتفاق عليه.

وقبل أيام أجرى الجيشان المصري والسوداني تمرينا مشتركا تحت مسمى (حماة النيل) بهدف رفع القدرات والكفاءة القتالية.

وعكست التمارين والمناورات المشتركة نوعا من التقدم في العلاقات المصرية السودانية خاصة في مجال التعاون العسكري.

ومطلع يونيو/حزيران الجاري، اختتم الجيشان المصري والسوداني التمرين المشترك "حماة النيل"، بالتأكيد على حماية أمنهما القومي في ظل التهديدات الإقليمية.

وفي كلمة بمناسبة ختام التمرين المشترك، قال رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمد فريد إن "تدريب حماة النيل يراعي طبيعة التحديات المحيطة والحقوق المشروعة لبلادنا في الأمن والتنمية".

وأضاف أن "حماة النيل تدريب نوعي واستراتيجي في ظل التحديات الإقليمية"، مؤكدا أن جيشي مصر والسودان يسطران صفحة جديدة مشرقة في تاريخ الترابط بين البلدين.