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آخر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن آخر مستجدات فيروس في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، اليوم الخميس 24 يونيو/ حزيران 2021م، تسجيل 7 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في 4 محافظات.

 

وذكرت اللجنة، في نشرتها اليومية، أن مستجداتكورونا خلال الساعات الماضية شهدت تسجيل 7 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا توزعت بواقع (3 في عدن، حالتين في الضالع، وحالة واحدة في كل من حضرموت وتعز).

 

كما سجلت اللجنة حالة وفاة وحيدة في الضالع، و5 حالات شفاء في تعز ولحج.

 

وأشارت اللجنة أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها ارتفع إلى (6905)، منها (1356) حالة وفاة، و(3995) حالة شفاء

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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