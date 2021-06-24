الاتحاد الأوروبي سينفق مليارات الدولارات لدعم اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن

23 يونيو , 2021

أفادت وثيقة رسميّة اليوم الأربعاء، بأن الاتحاد الأوروبي قد ينفق 7ر5 مليار يورو (8ر6 مليار دولار) بحلول عام 2024 لدعم اللاجئين في تركيا ولبنان والأردن وسورية، وكذلك لإبقاء المهاجرين في أماكنهم.

ومن شأن الضخ النقدي المخطط له أن يطيل عمر اتفاق الهجرة لعام 2016 الذي أبرم مع تركيا بشكل فعال.

والاتفاق هو عنصر أساسي في مسعى التكتل للحد من تدفق الأشخاص الذين يسعون إلى الوصول إلى أوروبا.

وتتوقع مسودة الاقتراح أن يذهب نصيب الأسد البالغ 3 مليارات يورو إلى أنقرة، التي تقول إنها تستضيف ملايين اللاجئين، من بينهم 7ر3 مليون شخص من سورية التي مزقتها الحرب.

وستأتي الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي المشتركة.

وتم إعداد الوثيقة من قبل المفوضية الأوروبية بعد طلب من زعماء الاتحاد الأوروبي الـ 27 في آذار/ مارس، وتم توزيعها قبل قمة الأسبوع الجاري.

وقال مسؤول في الاتحاد الأوروبي اليوم إنه إذا تلقت المفوضية الأوروبية ردود فعل إيجابية من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27، فسوف تمضي في وضع اقتراح رسمي.

وبموجب اتفاق 2016، تعهدت تركيا بإغلاق حدودها واستعادة المهاجرين غير الشرعيين من الجزر اليونانية مقابل حوالي 6 مليارات يورو.