رقم مرعب لأعداد المصابين بالخرف الذين فقدوا في اليابان

24 يونيو , 2021
ذكر تقرير إخباري اليوم الخميـس أنه تم خلال العام الماضي الإبلاغ عن فقدان أكثر من 17 ألفا و500 شخص مصابين بالخرف في اليابان، في رقم قياسي جديد.
ونقلت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية (إن إتش كيه) عن وكالة الشرطة الوطنية القول، إن ثمة 17 ألفا و565 شخصا تم تشخيص إصابتهم، أو الإشتباه في إصابتهم بالخرف، فقدوا في عام 2020.
ويأتي العدد - الآخذ في الارتفاع منذ عام 2012 - بزيادة قدرها 86 شخصاً عن العام السابق.
ويقول المسؤولون في وكالة الشرطة الوطنية إن هناك 527 شخصا من بين هؤلاء المفقودين لقوا حتفهم، كما سقط بعضهم ضحايا لحوادث السير، فيما لم يتم العثور على 214 منهم في العام الماضي.
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