واشنطن تكشف عن رغبة للعودة إلى الاتفاق النووي

ونقلت رويترز، عن المسؤول قوله: "هناك خلافات جادة مع إيران بشأن خطوات عليها اتخاذها للامتثال للاتفاق النووي، ونواصل عملنا لمنع طهران من الحصول على سلاح نووي والدبلوماسية هي أفضل وسيلة".

وأضاف "الجدول الزمني ليس مفتوحا ونحاول العودة إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن"، معرباً عن أمله بأن "تتوصل إيران إلى اتفاق مع الوكالة الدولية لأن خلاف ذلك سيعقد الوضع".



وتابع "هوية الرئيس الإيراني ليس لها تأثير ونحن نعلم أنه ليس صانع القرار الرئيسي"، مردفاً "نعمل عن كثب مع إسرائيل بشأن البرنامج النووي الإيراني ونحترم اختلافاتنا".