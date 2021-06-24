انت الان تتابع خبر الكشف عن حقيقة خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من الرعاية المركزة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، حقيقة خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من الرعاية المركزة، ونقلها إلى غرفة عادية بعد تحسن حالتها الصحية.
وقال في تصريحات إعلامية إن كل ما نشر عن خروجها من العناية المركزة غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة، وأن الحالة مازالت غير مستقرة.
ومعروف أن الإعلامي رامي رضوان هو زوج دنيا سمير غانم نجلة الفنانة دلال عبدالعزيز.
ومعروف أن الإعلامي رامي رضوان هو زوج دنيا سمير غانم نجلة الفنانة دلال عبدالعزيز.