الكشف عن حقيقة خروج الفنانة دلال عبدالعزيز من الرعاية المركزة

وقال في تصريحات إعلامية إن كل ما نشر عن خروجها من العناية المركزة غير صحيح وعارٍ تماماً من الصحة، وأن الحالة مازالت غير مستقرة.

ومعروف أن الإعلامي رامي رضوان هو زوج دنيا سمير غانم نجلة الفنانة دلال عبدالعزيز.

