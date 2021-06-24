ثاني زيارة خلال شهر.. وفد عراقي في ضيافة الرياض

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش وفد عراقي يترأسه نائب قائد العمليات المشتركة، عبد الأمير كامل الشمري، الذي يزور العاصمة الرياض، مع الجانب السعودي جملة من المصالح المشتركة يتقدمها الأمن والاقتصاد.وعقد الجانب العراقي مع مسؤولين أمنيين سعوديين اجتماعا مشتركا جرى خلاله تداول عدد من المواضيع الأمنية المشتركة الخاصة بأمن الحدود والمنافذ وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز الاستقرار الأمني وتطوير الحركة التجارية بين العراق والسعودية.

وناقش الجانبان، بحسب بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة للجيش العراقي، اليوم الخميس، اطلعت عليه ”الخليج 365” موضوع يتعلق بمنفذ عرعر الحدودي وأهميته الكبيرة في تعزيز التعاون الاقتصادي وتأمين وتفعيل حركة التعاون التجاري بين البلدين وأهمية إستمرار تبادل البضائع بمناطق التبادل التجاري بشكل آمن وفق استراتيجية أمنية مشتركة تضمن ديمومة التعاون بين العراق والسعودية.

وعقب اللقاء، أصدرت هيئة المنافذ الحدودية العراقية، بياناً أشارت من خلاله إلى إن الجانبين ناقشا جملة من المواضيع المشتركة؛ أهمها الوضع الأمني للحدود بين البلدين وتأمين الطريق الواصل من منفذ عرعر الحدودي إلى محافظات العراق.

وأوضحت هيئة المنافذ الحدودية، أنه تم مناقشة المعوقات التي تواجه عملية التبادل التجاري والاتفاق على آلية عمل جديدة؛ هدفها الأساسي تشجيع التجارة والعمل على تذليل كافة المعوقات بين البلدين.

وقدم رئيس هيئة المنافذ الحدودية العراقي، عمر عدنان الوائلي، دعمه الكامل لنجاح العمل التجاري في منفذ عرعر الحدودي، والإقدام على استحداث منفذ جميمة في محافظة المثنى مع المملكة العربية السعودية، وتشجيع التبادل التجاري العابر للبلدان (الترانزيت).

كان وفد عسكري وصل إلى العاصمة السعودية، الرياض، في الـ31 من الشهر الماضي، برئاسة الأمين العام لوزارة الدفاع جبار ثجيل مطلك الحيدري.

وشهدت العلاقات العراقية السعودية، تصاعداً متنامياً خلال السنوات الخمس الأخيرة، تمثلت بتبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين، وقع خلالها عدد من اتفاقيات العمل المشترك والتعاون في محالات عدة بينها الاستثمار والطاقة والأمن.