معتز مطر.. الإخواني الهارب بتركيا يبكي وقف برنامجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أمام الكاميرات وبدون إطالة، أعلن المذيع الإخواني الهارب في تركيا معتز مطر وقف بث برنامجه عبر كافة المنصات بأوامر من سلطات أنقرة.

قرار ربما لا يكون مفاجئاً ففي مطلع مايو/آيار الماضي، أعلن الإخواني المصري معتز مطر شهادة وفاة لبرنامجه على فضائية "الشرق" التي تبث من اسطنبول.

وتحدث مطر، باديا عليه الحزن، في فيديو بثه على صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "بعد 7 سنوات نحمل عصانا ونرحل".

وتابع: "تحياتي لكل زملائي جميعاً وسأفتقدهم، رحلت وفريق برنامجي من قناة الشرق.. ماذا بعد؟"

ومنذ هروبه من مصر إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو/حزيران 2013، ظل مطر أحد الأبواق الإخوانية على قناة الشرق عبر برنامجه (مع معتز).

وفي استجابة لشروط مصرية تستهدف تطبيع العلاقات، طلبت السلطات التركية تقييد فضائيات الإخوان، التي تبث من إسطنبول ومنع انتقادها للقاهرة.