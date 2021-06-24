فيديو محرج.. سرقة "آي باد" رئيس جنوب أفريقيا خلال مؤتمر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انتشر خلال الساعات الماضية فيديو محرج يظهر سرقة الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا؛ خلال كلمته أمام وسائل إعلام مسموعة ومرئية.

وأعلن الرئيس الجنوب إفريقي؛ عندما طلب لإلقاء كلمته عن فقدان جهاز "الأي باد" الخاص به.

وقال رامافوز إن الجهاز تم سرقته حين انشغل بأشياء أخرى ولم يتثنى له معرفة من سرقه.

وقال رئيس جنوب إفريقيا، إن على المرء أن يعتني بأشيائه الشخصية بنفسه ولا يترك أحد آخر يعتني بها، وسط حالة من الجدل داخل قاعة المؤتمر.





هذا الموقف المحرج لرئيس جنوب أفريقيا ليس الأول بين رؤساء العالم، وتكرر ولكن بشكل عكسي مع رئيس آخر.

ففي عام 2011 وبخت وسائل الاعلام في جمهورية التشيك الرئيس السابق فاتسلاف كلاوس بعد أن ظهر في تسجيل مصور على الانترنت وهو يضع خلسة قلما في جيبه في أثناء مراسم توقيع اتفاق عند زيارته إلى تشيلي، في واقعة وصفها من شاهدوها بأنها سرقة.

وقال المتحدث الرئاسي حينها دفاعا عن الرئيس: "الرئيس كلاوس له الحق في أخذ القلم الذي يحصل عليه الرؤساء ووفودهم أثناء الزيارات الرسمية".

وأضاف قائلا "نحن في قلعة براغ نعطي دائما مثل هذا القلم إلى الوفود ومعه دفتر أوراق".

