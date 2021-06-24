مواصفات منحت ويندوز 11 الأفضلية.. تعرف عليها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أقيم مساء اليوم الخميس مؤتمر للكشف عن ويندوز 11، الجيل الجديد من نظام التشغيل الأشهر من مايكروسوفت.

وشهد المؤتمر الكشف عن عدد جديد من المواصفات التي تضاف للمرة الأولى لأنظمة تشغيل ويندوز، زادت من تميز الإصدار 11 على حساب كافة الإصدارات السابقة من نظام مايكروسوفت التشغيلي الشهير.

وكانت أبرز المواصفات التي تتوفر للمرة الأولى ويتميز بها إصدار ويندوز 11، ضم تطبيق Microsoft Teams لمكالمات الفيديو والدردشات النصية لقائمة Start menu بشريط المهام على "ديسك توب"، وذلك لتسهيل استخدام هذا التطبيق بنقرة زر واحدة.





أيضا تميز هذا الإصدار بواحدة من الخواص التي تتوفر للمرة الأولى، وهي خاصية دعم صناع المحتوى بالتبرعات عبر تطبيق Widgets، سواء بالدفع الإلكتروني أو عن طريق منحهم نقاط مايكروسوفت.





وكانت أبرز المواصفات التي تتوفر للمرة الأولى بنظام تشغيل ويندوز، إتاحة تطبيقات أندرويد للتحميل والاستخدام عبر متجر ميكروسوفت الإلكتروني وهو ما لم يسبق أن شهده أي اصدار سابق لأنظمة تشغيل ويندوز.

بالإضافة لإتاحة الدخول لمكتبة ألعاب إكس بوكس واختيار أي من الألعاب المتوفرة ضمن هذه المكتبة لعشاق ألعاب الفيديو جيم.