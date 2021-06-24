مدير الحوزات وعضو "خبراء القيادة".. كورونا يصيب مقربا من خامنئي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نقل رجل الدين المتشدد ومدير الحوزات الدينية في إيران، علي رضا أعرافي، إلى أحد مستشفيات مدينة قم جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأفادت وكالة أنباء "فارس نيوز" الإيرانية، مساء الخميس، بنقل أعرافي للمستشفى إثر إصابته بالوباء، دون تفاصيل أكثر عن وضعه الصحي.

الجدير بالذكر أن أعرافي فاز بالانتخابات المقامة الجمعة الماضي لاختيار عدد من مجلس خبراء القيادة (أحد أجهزة الحكم) بعدما ترشح عن أهالي العاصمة طهران.

وفي 4 من أبريل/ نيسان 2008، عينه المرشد علي خامنئي بمنصب رئيس جامعة المصطفى العالمية التي تتولى استقطاب الشيعة من مختلف دول العالم للدراسة الدينية، ووضعت الولايات المتحدة هذه الجامعة تحت طائلة العقوبات الأمريكية في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

ويبلغ أعرافي من العمر 62 عاماً وهو من أهالي مدينة "ميبد" التابعة لمحافظة يزد وسط إيران، وحالياً هو أحد أعضاء مجلس صيانة الدستور الذي يشرف على دراسة أهلية المرشحين والمصادقة على الانتخابات، كما أنهعضو في مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني.

وجرى في الأيام الأخيرة تداول أسمه ضمن المرشحين لتولي منصب رئاسة السلطة القضائية بدلاً من الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، لكن المعلومات الأخيرة تشير إلى أن رجل الدين المتشدد غلام حسين محسني إيجي، النائب الأول لرئيس السلطة القضائية الحالي هو الأوفر حظاً لتولي المنصب.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، أعلنت في وقت سابق عن آخر الإحصائيات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد، حيث أكدت تسجيل 11.734 إصابة جديدة، ووفاة 144 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ووفقًا لهذه الإحصائيات، يبلغ العدد الإجمالي للمصابين بفيروس كورونا في إيران 3 ملايين و140 ألف و129 شخصاً، فيما تقدر عدد الوفيات بـ83 ألف و473 حالة.