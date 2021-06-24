شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف 751 قبراً مجهولة الهوية في كندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مونتريال - (أ ف ب)

أعلن زعيم لسكان أصليين في كندا الخميس عن اكتشاف أكثر من 750 قبراً في عمليات تنقيب داخل موقع مدرسة داخلية سابقة في مقاطة ساسكاتشيوان في غرب كندا.

وقال قدموس ديلمور في مؤتمر صحفي حول الاكتشاف الثاني من نوعه في أقل من شهر: «باشرنا التنقيب عبر استخدام رادار لجوف الأرض في 2 يونيو/حزيران، وحنى الأربعاء، اكتشفنا 751 قبراً مجهولة الهوية»، مضيفاً: «الأمر لا يتعلق بمقبرة جماعية، إنّها قبور لا تحمل علامات».