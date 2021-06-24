شكرا لقرائتكم خبر عن التزاور.. طريق للمحبة ترسمه ضوابط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

وضع الإسلام جملة من الآداب الراقية في التزاور بين الأهل والأقارب والأصدقاء والجيران وغيرهم، وضبط السلوكيات البشرية بقيم وأخلاقيات تحقق أهداف التلاقي بين الأسر، وتسهم في توفير مناخ الألفة والمحبة والمودة بين الجميع، سواء أكانوا من الأقارب أو الأصدقاء أو الجيران أو زملاء العمل أو حتى عابري الطريق.

يقول الداعية الأزهري الشيخ خالد الجندي: المسلم الذي يريد أن يعيش مطمئن القلب راضي النفس علاقته جيدة بكل من حوله، عليه أن يلتزم بآداب الإسلام وأخلاقياته في كل أمور حياته العامة والخاصة، وإذا كان من حقه أن يتصرف فيما يخصه بالطريقة التي تريحه، فليس من حقه أن يفرض أسلوب حياته على الآخرين. من هنا كان اهتمام الإسلام بوضع آداب عامة بين الناس تنظم العلاقات الإنسانية بينهم، ومن بينها آداب التزاور، حيث يجب أن يحرص المسلم على كل ما يؤدي إلى حسن علاقته بمن يزورهم، وأن يحافظ على مشاعرهم، ويحترم خصوصياتهم، ويبتعد عن كل صور التلصص عليهم، وتجنب البحث عن مساوئهم وتجاوزاتهم.

ويوضح الجندي أن الإسلام حث على التزاور لتحقيق الترابط والتعاطف والتواد والتحاب بين الناس، ولذلك يرفض الإسلام، وهو دين تواصل وتعاون وتفاهم، كل صور العزلة التي يفرضها بعض الناس على نفسه. ويقول: الإسلام حريص على إقرار كل ما يؤدي إلى تقوية العلاقة بين كل أفراد المجتمع، وأول خطوة يقرها في هذا الطريق هي الحث على التزاور والتلاقي وتبادل التحيات والهدايا والتهاني، بخاصة في الأعياد ومواسم الخير وسائر المناسبات الطيبة.

ورسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح لنا، وفق الجندي، أهمية التزاور الذي لا يستهدف تحقيق منافع شخصية، إذ جاء في الحديث الصحيح أن رجلاً زار أخاً له في قرية فأرصد الله تعالى على مدرجته،أي طريقه،ملكاً فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي في هذه القرية، قال: هل لك عليه نعمة تربها، أي ترعها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله، قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته. وجاء في حديث آخر أن الله تعالى يقول: «وجبت محبتي للمتحابين في، وللمتجالسين فيّ، وللمتزاورين فيّ». والله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، ولكن التعبير ب«وجبت محبتي» في الحديث الشريف يؤكد تحقق الوقوع، أي أن المتحابين في الله، والمتجالسين لذكره ، والمتزاورين من أجل زيادة جرعة الإخاء والمحبة بينهم استحقوا محبة الله لهم بجدارة واستحقاق.

آداب.. وأخلاقيات

ليحقق التزاور أهدافه الإنسانية في تقوية العلاقات بين الناس وضع الإسلام للزيارات آداباً وأخلاقيات تربية لأذواقهم، فالله سبحانه وتعالى، كما أخبرنا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كتب الإحسان على كل شيء.

يقول الجندي: الإسلام ألزمنا بآداب وأخلاقيات عندما نذهب لزيارة أحد في منزله، وهي ترقى بسلوكنا وتؤكد تحضرنا، وتحفظ حقوق من نزوره، وهذا يؤدي في النهاية إلى استقرار العلاقات بين المتزاورين، وزيادة مساحة المودة والمحبة بينهم. وأبرز هذه الآداب الاستئذان،إذ لا يجوز شرعا مفاجأة أحد بزيارة حتى ولو كان من الأهل والأقارب.

ولذلك قال العلماء بضرورة أن يستأنس الزائر أولاً من أهل البيت الذي يرغب في زيارته، وهذا الاستئناس يتحقق بأن يستأذن ثلاث مرات بقرع الباب، أو بالنداء عليهم أو ما شابه ذلك، الأولى: لإعلامهم أن بالباب طارقاً، والثانية: ليتهيأوا. والثالثة: ليفتحوا له الباب، ويراعي التباعد بين هذه المرات الثلاث لإفساح المجال لأهل البيت، وينبغي أن تكون مسموعة دون إزعاج، ولا يزاد على الثلاث إلا إذا غلب على الظن أنهم لم يتمكنوا من السماع.

ويلفت الجندي أيضاً إلى أهمية احترام خصوصيات المزورين، ويبدأ ذلك بتجنب كل ما يجرح مشاعرهم مثل اقتحام المنزل قبل السماح بالدخول، وعدم الوقوف في مواجهة الباب للاطلاع على ما يحدث في الداخل.

ويقول: إن سئل المزور من الطارق؟ أو من على الباب؟ فليكن الرد بالاسم واضحاً: «أنا فلان» ولا يكفي هنا،كما يحدث غالباً، قوله «أنا» فقد جاء في الحديث الصحيح أن جابر رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين كان على أبي فدققت الباب فقال: من ذا؟ قلت: أنا، فقال: أنا، أنا كأنه كرهها.