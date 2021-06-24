شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المحترفين تعتمد تعديلات لوائح مسابقاتها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية التعديلات على لوائح مسابقات رابطة المحترفين للموسم المقبل، والتي شملت لوائح التسويق، والمسابقات والعمليات، والبث والإنتاج التلفزيوني، والإعلام، واللائحة الاسترشادية، وقائمة غرامات ضبط الجودة.

وتم إجراء التعديلات عليها لمواكبة مستجدات العمل والارتقاء بالجهود التطويرية بالتعاون مع الشركاء من أندية ومؤسسات.

واطلع المجلس خلال الاجتماع الدوري الثاني عشر لموسم 2020-2021، على التحضيرات لاجتماع الجمعية العمومية العادي للموسم الرياضي 2020-2021، الذي سيقام مساء يوم الأحد «عن بعد» بحضور ممثلي الأندية المحترفة الـ 14، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية الصحية في الدولة.

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة، وحضره كل من جمال حامد المري نائب الرئيس، ومحمد عبيد اليماحي، وحسن طالب المري، وطارق علي الشبيبي، وسعيد عبيد الكعبي، وجواهر عبدالعزيز السويدي، أعضاء مجلس الإدارة، ووليد الحوسني المدير التنفيذي، ود. خالد محمد عبدالله مستشار تطوير الأعمال.

واطلع الاجتماع على مقترح أجندة الموسم الرياضي المقبل، كما تم تحديد موعد حفل قرعة الموسم الرياضي الجديد ليقام في 30 يونيو الجاري.

كما اطلع المجلس على تقرير الإنجاز الخاص بمختلف المشاريع وغيرها من المستجدات.