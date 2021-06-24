شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تستضيف بطولة العالم للمواي تاي 2022 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 120 دولة

تستضيف دولة الإمارات بطولة العالم للمواي تاي خلال العام 2022 بمشاركة 1000 لاعب ولاعبة من 120 دولة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج مساء الخميس في فندق هوليدي ان - دبي فيستيفال سيتي بحضور أمين عام الاتحاد الدولي للعبة ستيفان فوكس وطارق المهيري المدير التنفيذي للاتحاد أمين عام الاتحاد العربي للمواي تاي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمواي تاي (IFMA) مدير البطولة للحديث عن بطولة المواي تاي 6 للمحترفين التي تنطلق الجمعة على صالة فيستيفال أرينا - دبي بمشاركة العديد من أبطال الإمارات والعالم وتشهد 15 نزالاً بمشاركة نخبة من أبطال العالم يمثلون 17 دولة من الجنسين يتقدمهم 6 لاعبين من أبطال الإمارات.

وأشاد ستيفان فوكس بجهود اتحاد الإمارات برئاسة عبد الله سعيد النيادي لنشر اللعبة ما ساهم في طفرة المواي تاي على مستوى المنطقة، مؤكداً أن اتحاد الامارات قادر على إنجاح بطولات الاتحاد الدولي كافة.

يتنافس على البطاقة الرئيسية للنزال عدد كبير من اللاعبين في مقدمتهم لاعب منتخبنا الوطني «نمر الحلبة» إلياس حبيب علي في مواجهة قوية ونارية مع اللاعب الإسباني المصنف أنخيل ماركوز اللذين يتنافسان لنيل لقب بطل (إنتركونتيننتال) الوزن الخفيف الثقيل WMC.

وفي مواجهة أخرى قوية لنيل لقب بطل (إنتركونتيننتال) في الوزن المتوسط WMC يتنافس بطل منتخبنا الوطني أمين المعتصم مع البطل الإيطالي فرانسيسكو إيادانزا.

وعلى اللقب الآسيوي سيواجه بطلنا زكريا الجماري المصنف الفلبيني فيليب ديلرامينو في وزن الريشة على أن يواجه لاعب منتخبنا محمد مرضي اللاعب المغربي محمد أمين الحرار في مواجهة قوية.

ويلعب لاعب منتخبنا الوطني نور الدين سامير مع اللاعب الإسباني غوركا كارو في مواجهة مثيرة، أما لاعب منتخبنا البطل إبراهيم بلال فستكون مباراته مع اللاعب اليوناني إسبيرو بيسيري.. وستتيح البطولة الوصول إلى الأحزمة العالمية.

وقد استعد منتخب الإمارات من خلال معسكر استغرق حوالي شهرين تطلعاً لمنصة التتويج خاصة أن أغلب لاعبينا من المصنفين على المستويات كافة.

وقال طارق المهيري إن ختام موسم الاتحاد الحالي سيكون مثيراً ومميزاً لمشاركة أبرز لاعبي الموسم المنصرم ورحب بستيفان فوكس أمين عام الاتحاد الدولي للمواي تاي الذي سيحضر فعاليات البطولة إلى جانب التشاور مع اتحاد الإمارات حول توصية المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية باعتماد رياضتي المواي تاي والكيك بوكسينج ضمن الألعاب الرياضية الأولمبية اعتباراً من دورة الألعاب الصيفية التي تقام عام 2024 في باريس أو دورة لوس أنجلوس بعد عرض التوصية علي الجمعية العمومية العادية (كونغرس) اللجنة الأولمبية الدولية التي تعقد اجتماعها على هامش دورة طوكيو المقبلة في اليابان اعتباراً من يوم 23 يوليو حتى 8 أغسطس المقبلين.

وأكد مدير البطولة ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية ترجمة للبرتوكول الصحي الصادر من الجهات المعنية.. وقال إن الاتحاد سخر كل سبل النجاح للبطولة التي تقام بدون حضور جماهيري إلا أنه وفر خدمة البث المباشر عبر تطبيق UAM لنقل وقائع البطولة لجميع محبي الرياضة حول العالم.