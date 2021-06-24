أغاني وطلقات نارية في الهواء .. احتفالات بإقليم تيجراي بأسر جنود إثيوبيين

الشارقة - اميمة ياسر - نشر عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاحتفالات التي شهدها إقليم تيجراي بعد أسر عدد من الجنود الإثيوبيين.

وظهر في خلفية الفيديو طابور طويل من الأسرى الذين قيل أنهم جنود من الجيش الفيدرالي الإثيوبي الذين وقعوا أسرى لقوات الإقليم.

وكانت جبهة تحرير تيجراي، أعلنت أن قواتها قد تمكنت من إسقاط طائرة تابعة للجيش الإثيوبي تحمل متفجرات وذخائر، وهي من نوع "C130"، وهي واحدة من أهم طائرات النقل العسكري للجيش الإثيوبي.

وقال قيتشوا رضا، المتحدث باسم جبهة تحرير تيجراي، في تغريدةٍ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تصرفات أبي أحمد اليائسة بعد خسائره الفادحة في ساحة المعركة تثير غضبه على المدنيين كما اتضح في الهجوم الجوي الوحشي على أحد الأسواق في توغوجا".

وتابع قائلًا: "اليوم، أسقطت وحداتنا المضادة للطائرات طائرة نقل C130 تحمل متفجرات وذخائر".