ننشر أبرز المعلومات عنها.. كنائس المحافظات تقرر عودة خدمة "مدارس الأحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلنت عدة كنائس بالإسكندرية، عودة خدمات مدارس الأحد بدء من يوم الجمعة المقبل، بعد إغلاق دام لقرابة 8 أشهر، منذ نوفمبر الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

يأتي هذا بعدما أعلنت العديد من الإيبارشيات القبطية الأرثوذكسية عن عودة الخدمات الكنيسة نظرا تراجع أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

أعلنت أيضًا إيبارشية ملوي وأنصنا والأشمونين عن عودة خدمة مدارس الأحد بنسبة 50%، بالإضافة إلى استمرار تعليق كافة الاجتماعات الفئوية إلى جانب استمرارها بقدر الإمكان.

وأعلن الأنبا أكسيوس، أسقف عين شمس والمطرية، ترتيبات عودة الأنشطة وخدمة مدارس الأحد والقداسات الإلهية بكنائس المنطقة.

وقال الأنبا أكسيوس في بيان له: "في إطار متابعة الوضع الاستثنائي لفيروس كورونا المستجد تُقرر البدء في الفتح التدريجي للأنشطة الكنسية في حدود 25% من الطاقة الاستيعابية للكنيسة".

وأضاف: "تبدأ الأنشطة تزامنًا مع أول أيام صوم الرسل، على أن يتولى أمناء الخدمة التواصل مع الشعب القبطي"، متابعًا: "تكون القداسات الإلهية بالحجز المُسبق لشعب الكنيسة ويسمح لفرد بحجز قداس واحدًا كل 21 يومًا".

وأعلنت إيبارشية شمال الجيزة والتي تخضع لإشراف الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة، استئناف خدمة التربية الكنسية على مستوى كنائس الإيبارشية بعد فترة توقف بسبب فيروس كورونا المُستجد بدءًا من الأسبوع الجاري.

وأضاف الأنبا يوحنا أسقف شمال الجيزة في بيانه، أن عودة خدمات مدارس الأحد تكون بنظام موحد في جميع كنائس الإيبارشية وبنفس المواعيد للمراحل المختلفة في نفس الأيام على مدار الأسبوع على ألا تتعدى ساعة كاملة مُشددًا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وأكد الأنبا فيلوباتير أسقف أبو قرقاص، عودة الخدمة الكنسية والأنشطة الخارجية وخدمات مدارس الأحد، موضحًا أنه سيتم أيضًا عودة صلوات الثالث بالكنائس مع الالتزام بنسبة 25 % من مساحة الكنيسة، على أن تقام صلوات تبريك المنازل بمشاركة كاهن واحد مع أفراد الأسرة.

ومدارس الأحد هى مدارس "التربية الكنسية"، وهي عبارة عن فصول مُقسَّمة بالمراحل الدراسية للأطفال بدءًا من سن الحضانة والمرحلة الابتدائية، ثم الفتيان في المرحلة الإعدادية والمرحلة الثانوية.

بدأها روبرت رايكس فى إنجلترا، وهو مسيحى أنجليكانى عام 1780؛ بهدف رعاية الفقراء المتجولين فى شوارع المدينة، وبدأتها الكنيسة الإنجيلية على يد جون هوج سنة 1868، وفى الكنيسة الكاثوليكية على يد الرهبان الفرنسيسكان في 1687.

وبدأها الأرشيدياكون حبيب جرجس فى مصر، إذ كان مجرد درسًا بعد قداس الأحد، ثم تطورت لفصول حسب المرحلة الدراسية، وصولًا للأسرة والمتزوجين حديثًا.

وكان حبيب جرجس عضوًا فى المجلس الملى القبطى العام فى لجنة الأحوال الشخصية. واعترف المجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثانى بقداسة حبيب جرجس فى 2013.

ونشأت المدارس فى عهد البطريرك رقم 112 البابا كيرلس الخامس "1874 – 1927"، فيما أصدر حبيب جرجس أكثر من 30 مؤلفًا، ومجلة "الكرمة".