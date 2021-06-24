بـ"مشتل متنقل".. هالة تساعد أسرتها على "تروسيكل" في البحيرة (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

رغم صغر سنها لم تقف هالة مكتوفة الأيدي أمام ضائقة والدها المادية، وقررت العمل على مساعدة أسرتها من خلال مشروعها البسيط "مشتل متنقل" على تروسيكل.

في البداية تقول هالة 15 عامًا: "اشترى والدي تروسيكل بالقسط ليعمل عليه عمي شركة بينهما، ولكن الأخير اعتذر، ووجدنا أنفسنا مطالبين بسداد الأقساط، في حين أن دخل الأسرة لا يكفي متطلبات الحياة".

وتضيف هالة: " قررت أن أنزل بنفسي على لأعمل على التروسيكل من أجل سداد أقساطه، فوالدي يعمل حارس عمارة ولا يستطيع ترك عمله نظرًا لأن محل إقامتنا بنفس العقار الذي يحرسه".

وتكمل: "فكرت في استخدام التروسيكل بعدة مشروعات منها بيع البطيخ، أو التين الشوكي، وفي النهاية استقررت على بيع الشتلات والورد، لكونه يناسبني أكثر كبنت، ولامتلاكي بعض الخبرات السابقة بالنباتات".

وتختتم هالة حديثها: "أطمح في تطوير المشروع وحلمي أن أستطيع في وقت ما فتح محل ورود، سيكون بالتأكيد أفضل لي كبنت من الوقوف في الشارع".