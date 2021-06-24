ننشر معاينة النيابة فى حريق أرشيف مجلس الدولة: النار التهمت ثلاثة طوابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

أجرت نيابة قسم الجيزة برئاسة المستشار ضياء نجم الدين، رئيس النيابة، معاينة تصويرية لموقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة عقب انتهاء عمليات الإطفاء والتبريد.

وأسفرت المعاينة عن أن المبنى المحترق عبارة عن فيلا على مساحة ٥٠٠ متر يقع على ٣ طوابق، بدروم وأرضي وأول علوي، كما أضافت المعاينة أن النيران التهمت الطوابق الثلاثة، وأسفرت عن احتراق ملفات متكدسة بكميات كبيرة بداخلها، علاوة على التهام أثاث مكتبى داخل الغرف.

وتبين أن النيران امتدت لطرقات المبنى بين الغرف والشرفات والحوائط الخارجية.

واستغرقت قوات الحماية المدنية بالجيزة قرابة 21 ساعة في عمليات إطفاء حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة الذي اشتعل عصر أمس الأربعاء، واستمر تصاعد الأدخنة منه حتى اليوم الخميس.

وبدأت عمليات الإطفاء الساعة الثالثة والربع عصر أمس فور ملاحظة ضابط بالإنقاذ النهري أثناء تمركزه في خدمته بنهر النيل تصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من مبنى أرشيف مجلس الدولة المجاور للسفارة السعودية، حيث أبلغ غرفة العمليات بالحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ6 سيارات إطفاء للتعامل مع البلاغ.

مع استمرار اشتعال النيران تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء الأخرى؛ ليصل عددها إلى 16 سيارة بينها 3 خزانات مياه كبرى، علاوة على "لانش" تابع لقوات الإنقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من الحريق؛ لإمداد السيارات بالمياه.. حاصرت القوات النيران من جميع الجوانب لمنع امتدادها بكافة الطوابق في المبنى وجوانبه.

خلال ساعات العمل التي استمرت منذ عصر أمس أصيب ضابط من قوات الحماية المدنية بكسر في ضلع بالقفص الصدري نتيجة سقوطه أثناء عمليات الإطفاء، كما أصيب فرد شرطة من قوات الإطفاء باختناق، وتم نقلهما إلى المستشفى وتلقيا العلاج.

وتواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة التمركز أمام مبنى أرشيف مجلس الدولة المحترق بشارع أحمد نسيم بالجيزة؛ لاستمرار تصاعد الأدخنة من الملفات التالفة تحسبًا لاشتعال النيران مرة أخرى، حيث تتواجد 5 سيارات إطفاء أمام المبنى.

واستعانت قوات الحماية المدنية برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ"لوادر" لرفع الملفات المحترقة، ولكن في وجود لجنة من مجلس الدولة؛ لرفع الملفات بمعرفتها.

وبدأت نيابة جنوب الجيزة الكلية، تحقيقات موسعة في حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة، حيث قررت النيابة ندب خبراء الأدلة الجنائية؛ لفحص موقع الحريق، وبيان أسبابه، ونقطة بدايته، ونهايته.

وكلفت النيابة رجال الأدلة الجنائية بكتابة تقريرٍ وافٍ حول الخسائر التي خلفها الحريق، وعدد الملفات في الطوابق الثلاثة "البدروم وأرضي وأول علوي"، كما طلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكشفت المعاينات الأولية لموقع حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة عن استمرار اشتعال بعض الأجزاء في المبنى لوجود "كونتنرات" مليئة بالأوراق في المبنى ما زالت النار تلتهمها.

وأضافت المعاينة عن أن المبنى يقع على مساحة ألف متر، مساحة 500 متر عبارة عن بدروم وأرضي وأول مرتفع، فضلا عن "ردود" جانبية بمساحة 500 متر.

سيطرت ١٦ سيارة إطفاء ولانش من قوات الحماية المدنية بالجيزة على حريق اندلع بمبنى أرشيف مجلس الدولة بالجيزة بعد قرابة ٣ ساعات من اندلاعه.

واستعانت قوات الدفاع المدني برئاسة اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بدعم من سيارات الإطفاء؛ ليصل عددها إلى ١٦، إضافة إلى لانش من قوات الإنقاذ النهري يتمركز بنهر النيل بالقرب من موقع الحريق؛ لسهولة ملء سيارات الإطفاء بالمياه.

وانتقل اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إلى مسرح حريق مبنى أرشيف مجلس الدولة لمتابعة عمليات إطفاء الحريق.

والتهمت النيران الطابقين الأرضي والأول، وامتدت النيران بسرعة كبيرة لوجود كميات من الأوراق، وانتقل عدد من سيارات الإطفاء التابعة لإدارة قوات الحماية المدنية بالجيزة لمحاولة السيطرة عليه.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مبنى فى الجيزة، وتبين أنه مبنى تابع لمجلس الدولة، وتم الدفع بـ5 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده تمهيدا للسيطرة عليه.

وأشارت مصادر إلى أن الحريق لا علاقة له بمبنى مجلس الدولة بالدقي، وإنما نشب بمبنى أرشيف ومخزن تابع للمجلس بدائرة قسم شرطة الجيزة بشارع أحمد نسيم.