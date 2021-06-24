اكتشاف 751 قبرا لمجهولين قرب مدرسة داخلية في كندا

أعلن زعيم لسكان أصليين في كندا اليوم، اكتشاف أكثر من 751 قبرا في عمليات تنقيب قرب موقع داخل مدرسة داخلية سابقة، في مقاطعة ساسكاتشيوان في غرب كندا.

وقال قدموس ديلمور في مؤتمر صحافي، حول الاكتشاف الثاني من نوعه في أقل من شهر، «باشرنا التنقيب عبر استخدام رادار لجوف الأرض، في 2 يونيو وإلى الأمس، اكتشفنا 751 قبرا مجهولة الهوية»، مضيفا «الأمر لا يتعلق بمقبرة جماعية، إنّها قبور لا تحمل علامات».

يذكر أنه في شهر مايو الماضي، تم اكتشاف رفات 215 من أطفال السكان الأصليين، في أرض مدرسة داخلية سابقة.

وكانت المدارس الداخلية الكندية مؤسسات تديرها الحكومة أو الكنيسة، لدمج أطفال السكان الأصليين.

ولعقود، جرى أخذ آلاف الأطفال من أسرهم، ووضعهم فى تلك المدارس، حيث كانوا يجبرون على تعلم تقاليد المستعمرين الأوروبيين، لنسيان ثقافتهم، وكان العنف والاعتداء الجنسي شائعا فى تلك المدارس الداخلية.