«الصحة العالمية» تدلي برأي حول جرعة سنوية من لقاح كورونا

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كشفت وثيقة داخلية في منظمة الصحة العالمية عن رأي المنظمة بخصوص جرعة سنوية من لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوثيقة، التي اطلعت عليها وكالة رويترز للأنباء، إن المنظمة تتوقع احتياج بعض الفئات الضعيفة، وخاصة المسنين، إلى جرعة سنوية معززة من لقاحات فيروس كورونا للوقاية من السلالات المتحورة.

وأدرجت التقديرات الجديدة للمنظمة ضمن تقرير يبحثه تحالف «جافي» الذي يشارك منظمة الصحة في قيادة برنامج «كوفاكس» لتوفير اللقاحات للدول الفقيرة.

وتظهر الوثيقة أن منظمة الصحة العالمية تفكر في جرعات سنوية معززة للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة وفق السيناريو (الإرشادي) الأساسي وجرعات تعزيزية كل عامين للناس عامة.

ولا توضح كيف تم التوصل لهذه الحسابات لكنها تظهر أنه وفق السيناريو الأساسي ستواصل السلالات المتحورة الظهور وسيتم تطوير اللقاحات بشكل منتظم لمواكبة تلك التهديدات.

ورفضت منظمة الصحة العالمية، التابعة للأمم المتحدة، التعليق على محتوى الوثيقة الداخلية فيما لم يرد تحالف "جافي" على طلب للتعليق حتى الآن.

والوثيقة المؤرخة في الثامن من يونيو الجاري ولا تزال قيد "التطوير" تتنبأ أيضا بإنتاج 12 مليار جرعة من لقاحات كوفيد-19 عالميا في العام القادم وفق الأوضاع الطبيعية.

كانت شركتا «مودرنا» و«فايزر»، اللتان تنتجان لقاحات واقية من الفيروس، قالتا إن العالم سيحتاج قريبا لجرعات وقائية للحفاظ على مستوى عال من المناعة لكن الأدلة على ذلك لا تزال غير واضحة.