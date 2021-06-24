مجندون أطفال نفذوا مذبحة مروعة في الساحل الأفريقي

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت الأمم المتحدة وحكومة بوركينا فاسو أن المذبحة التي وقعت في شمال شرق البلاد وقتل فيها أكثر من 130 هذا الشهر نفذها في الأغلب أطفال بين سن 12 و14 عاماً.

وأغار مسلحون على قرية «سولهان» في مساء الرابع من يونيو الجاري، وفتحوا النار على السكان وأحرقوا المنازل. وكان ذلك أسوأ هجوم في سنوات بالمنطقة التي تعاني من الإرهابيين المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة.

وقال المتحدث باسم الحكومة أوسيني تامبورا إن أغلب المهاجمين كانوا أطفالاً، ما أثار استنكار الأمم المتحدة.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، في بيان اليوم الخميس، «نستنكر بشدة تجنيد الأطفال والمراهقين. هذا انتهاك جسيم لحقوقهم الأساسية».

وتشمل منطقة الساحل في غرب أفريقيا، هجمات إرهابية خاصة في مالي والنيجر المجاورتين لبوركينا فاسو.

وقال مسؤولون محليون في شمال بوركينا فاسو إن الجماعات الإرهابية استخدمت الجنود الأطفال في هجماتها خلال العام المنصرم، لكن هجوم هذا الشهر هو أبزر هذه الهجمات.

وقالت اليونيسف إن المئات في بوركينا فاسو لقوا حتفهم ونزح أكثر من 1.2 مليون، واضطر الكثير منهم إلى العيش في مخيمات مؤقتة منتشرة في المناطق القاحلة في الشمال والشرق والوسط. وأُغلقت أكثر من 2200 مدرسة، أي نحو واحدة من كل عشر، ما أثر على أكثر من 300 ألف طفل.