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تحذير قوي من "تسونامي كورونا" يضرب هذه الدولة العربية

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  • ابوظبي - سيف اليزيد - اليوم 17:20
ممرضة تعالج مريضا مصابا بكورونا في تونس
عربي ودولي

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تشهد القارة الأفريقية زيادة في عدد الإصابات بفيروس المستجد رغم تراجع الفيروس عالمياً بفضل حملات التطعيم في العديد من الدول.
وقد حذرت اللجنة العلمية في تونس، اليوم الخميس، من صعوبة الوضع الصحي هناك.
وقال عضو في اللجنة إن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيا وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.
وقال الدكتور أمان الله المسعدي "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد... إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا مئة حالة يومياً وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".
كانت تونس حذرت منذ أسابيع من ارتفاع الإصابات.
وسجلت تونس في المجمل نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.

المصدر: رويترز

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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