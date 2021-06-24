تحذير قوي من "تسونامي كورونا" يضرب هذه الدولة العربية

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تشهد القارة الأفريقية زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد رغم تراجع الفيروس عالمياً بفضل حملات التطعيم في العديد من الدول.

وقد حذرت اللجنة العلمية في تونس، اليوم الخميس، من صعوبة الوضع الصحي هناك.

وقال عضو في اللجنة إن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيا وإن موجة تسونامي كورونا تضرب تونس مع ارتفاع كبير للإصابات واقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

وقال الدكتور أمان الله المسعدي "موجة تسونامي كورونا تضرب البلاد... إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا مئة حالة يومياً وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".

كانت تونس حذرت منذ أسابيع من ارتفاع الإصابات.

وسجلت تونس في المجمل نحو 387 ألف إصابة بفيروس كورونا وحوالي 14233 وفاة.