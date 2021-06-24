توتر وحالات فرار من أحد مخيمات اللجوء في ليتوانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 24 يونيو 2021 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 24 - يونيو - 2021 6:38 مساءً

أدى اضطراب في أحد مخيمات اللجوء في ليتوانيا، إلى حدوث تمر وحالات فرار من داخل المخيم الذي يقطنه لاجؤون من جنيسات متعددة أغلبهم عراقيون.

وذكر موقع Delfi المعني بأخبار دول البلطيق مساء أمس الأربعاء أن المهاجرين المقيمين في المخيم الواقع في مدينة بابراده بدؤوا بالتعبير عن غضبهم إزاء الصفة القانونية الممنوحة لهم في البلاد والقيود المفروضة عليهم من قبل القضاء.

وتابع الموقع أن عشرات المهاجرين كانوا يتصرفون بطريقة عدائية ويصرخون وحاولوا شق طريقهم إلى مخرج المخيم، دون الانصياع لأوامر عناصر حرس الحدود المعنية بضمان الأمن فيه.

وأكد الموقع أن قوات حرس الحدود استخدمت الغاز المسيل للدموع وأطلقت طلقات تحذيرية بالرصاص المطاطي في الهواء وتمكنت من نهاية المطاف من تهدئة “المتمردين” الذين عادوا إلى خيمهم.

ولفتت هيئة البث والإذاعة الليتوانية LRT إلى أن الاضطرابات في المخيم اندلعت بعد أن احتجزت السلطات لمدة يومين عراقيين اثنين قدما بيانات غير صحيحة ضمن طلب منح صفة اللاجئ.

وأكد مدير المخيم، ألكسندر كيسلوف، أن معظم المشاركين في الاضطرابات عراقيون، وأن موظفي المخيم كانوا مستعدين لمثل هذه التطورات، وتم نشر فرق أمنية خاصة هناك بشكل مسبق، والعمل جار حاليا على تحديد وعزل واستجواب مدبري “التمرد”.