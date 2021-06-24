الأمم المتحدة: وفاة 300 مهاجر قبالة سواحل اليمن

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

قال مسؤول في الأمم المتحدة، الخميس، إن ما يصل إلى 300 مهاجر ربما لقوا حتفهم بعد انقلاب سفينة في الآونة الأخيرة قبالة الساحل اليمني.



وبين ديفيد جريسلي، المنسق المقيم للأمم المتحدة والشؤون الإنسانية، أن أزمة المهاجرين تضيف المزيد من الضغط على الوضع الإنساني المتردي بالفعل في اليمن.

وجرفت المياه عدداً من الجثث على ساحل البحر الأحمر اليمني في وقت سابق من هذا الشهر بعد غرق قارب مهاجرين في البحر