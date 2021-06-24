دولة الإمارات تعلن شفاء 2123 حالة جديدة من كورونا

محمد الفلاح - الخميس 24 يونيو 2021

أعلنت الإمارات، الخميس، إجراء 282 ألفا و345 فحصا جديدا خلال آخر 24 ساعة على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أحدث تقنيات الفحص الطبي.



يأتي هذا تماشيا مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" والمخالطين لهم وعزلهم.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات في الكشف عن 2161 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 620,309 حالات.

‌‎كما أعلنت الوزارة عن وفاة حالتين مصابتين من تداعيات الإصابة بالفيروس وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1,775 حالة.

‌‎وسجلت الوزارة شفاء 2123 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 599,131 حالة.