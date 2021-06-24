انت الان تتابع خبر حصيلة ضحايا كورونا تواصل الارتفاع في 220 منطقة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 3 ملايين ونحو 908 آلاف وفاة.
وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 180 مليونا وما يقارب من 374 ألف إصابة، تعافى منهم 165 مليونا وما يزيد عن 100 ألف مريض.
وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 430 ألفا و351 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8،702 حالة وفاة.