حصيلة ضحايا كورونا تواصل الارتفاع في 220 منطقة

وتبلغ حصيلة الإصابات الاجمالية 180 مليونا وما يقارب من 374 ألف إصابة، تعافى منهم 165 مليونا وما يزيد عن 100 ألف مريض.

وتواصل جائحة "كورونا" تفشيها في 220 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأربعاء 430 ألفا و351 إصابة جديدة، وأوقعت الجائحة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 8،702 حالة وفاة.