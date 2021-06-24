الجيش الألماني يوجه "مسيرة" من الجو.. لأول مرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يجري سلاح الجو الألماني، لأول مرة، تجربة لتوجيه "درونز" من طائرة محلقة في الجو، وذلك في إطار التدريب متعدد الجنسيات.

وأقلعت لهذا الغرض طائرة طراز "يوروفايتر" من المطار الحربي في ياجل بشمال ألمانيا، الخميس.

وتولت توجيه أخرى مسيرة فوق بحر البلطيق كانت أقلعت من ساحة الرماية في منطقة تودندورف، أيضا شمالي البلاد.

وقال متحدث باسم سلاح الجو الألماني: "نعتزم توجيه النظر إلى المستقبل"، وذلك في إشارة إلى المشروع الألماني الفرنسي الإسباني.

ويهدف إلى إنشاء نظام القتال الجوي المستقبلي المعروف اختصارا باسم FCAS والذي وافقت لجنة شؤون الموازنة في البرلمان الألماني، أمس الأربعاء على صرف أموال من أجله.

ومن المنتظر أن يصاحب المقاتلات الجوية المستقبلية عدة طائرات مسيرة تتولى مهام مختلفة منها الاستطلاع والتشويش.

وأوضح المتحدث أن تدريب اليوم ركز بالدرجة الأولى على تجربة الخاصية المعروفة باسم سحابة القتال Combat Cloud وهي نوع من شبكة الاتصال اللاسلكية المحلية (واي فاي) في الجو.