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المغرب يسجل 522 إصابة بـ" كورونا " و7 وفيات

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متابعات_ اليمن العربي 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت المملكة المغربية تسجيل 522 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و345 حالة شفاء و7 وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

و نقلت " وكالة المغرب العربي للأنباء " عن وزارة الصحة المغربية قولها في بيان لها إن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 527 ألفا و696 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020 في حين بلغ مجموع حالات الشفاء 514 ألفا و624 حالة و الوفيات 9254 حالة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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