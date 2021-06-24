شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة البريطانية تلمّح إلى إمكانية تخفيف قيود السفر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - أ ف ب

ألمح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الخميس، إلى أنه سيتم تخفيف القيود المفروضة على السفر إلى الخارج للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19 في المملكة المتحدة، رغم الارتفاع الحالي في العدوى.

ويتوجب حالياً على المسافرين القادمين إلى المملكة المتحدة من وجهات مثل إسبانيا واليونان وإيطاليا وفرنسا، الخضوع للحجر الصحي وإجراء عدة فحوص لكشف الإصابة على نفقتهم، ما يمثل مئات اليوروهات من النفقات الإضافية للعائلات، وأثار غضب العاملين في قطاع السياحة.

وأعلن جونسون على هامش زيارة إلى ألدرشوت: «لن أقول إن هذا الصيف لناحية السفر سيكون مثل أي صيف آخر». لكنه أضاف أن هناك «فرصة حقيقية لاستئناف السفر بفضل إتمام عملية التلقيح». وأشار جونسون إلى أن 83% من السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا جرعة واحدة من لقاح كوفيد-19 وأن 60% تلقوا الجرعتين.

وتواجه المملكة المتحدة منذ أسابيع ارتفاعاً في الحالات بسبب متحورة «دلتا» التي تم اكتشافها في البداية في الهند. والبلاد التي سجلت أكثر من 128 الف حالة وفاة، سجلت أيضاً أكثر من 16 ألف إصابة في غضون 24 ساعة الأربعاء.

وهذه الأرقام المقلقة حملت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على المطالبة الأربعاء في البرلمان الألماني بموافقة دول الاتحاد الأوروبي ال27، على فرض حجر صحي على المسافرين البريطانيين، لتجنب استيراد متحورة «دلتا» الشديدة العدوى إلى القارة.

وقال المتحدث باسم جونسون: «سنواصل الحوار مع شركائنا الأوروبيين بشأن إعادة فتح الرحلات الدولية، لكننا واثقون من أن برنامج التطعيم لدينا يوفر لنا سبيلاً جيداً للمضي قدماً».

ويتوقع صدور إعلان عن الحكومة البريطانية مساء في هذا الموضوع، بالتزامن مع تحديث قائمة الوجهات المصنفة، وفق ألوان إشارات المرور. ولا توجد دولة سياحية أوروبية رئيسية مدرجة حاليًا على القائمة الخضراء التي تسمح بالعودة إلى المملكة المتحدة دون حجر صحي.

وتقع إسبانيا وإيطاليا وفرنسا واليونان على القائمة البرتقالية، ما يرغم المسافرين القادمين من هذه الدول على قضاء فترة حجر صحي من عشرة أيام وإجراء فحصين لكشف الاصابة على نفقتهم. أما القائمة الحمراء فتفرض حجراً صحياً في فندق على حساب المسافر.