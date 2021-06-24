شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يكتفي بالإعداد المحلي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

ينطلق إعداد الفريق الأول في نادي الشارقة في الرابع من يوليو/ تموز المقبل باشراف الجهاز الفني الذي يقوده المدرب الوطني عبد العزيز العنبري.

وعلم «الخليج الرياضي» أن الشارقة سيكتفي بالتجمعات الداخلية في الدولة على ملاعبه ولن يكون هناك معسكر إعداد خارجي للموسم الثاني على التوالي. وسيلعب الشارقة عدداً من المباريات الودية على ملعبه خلال فترة الاعداد وحتى الآن تم إعلان مباراة «الملك» مع فريق نادي الاتحاد عميد الأندية السعودية المقرر لها يوم 24 يوليو/ تموز المقبل.