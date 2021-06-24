شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يواصل مفاوضات التجديد مع كايو.. ويعير جوميز والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تسارعت المفاوضات بين الشارقة والجناح البرازيلي كايو لوكاس إضافة إلى نادي بنفيكا البرتغالي الذي يملك بطاقة اللاعب، من أجل بقاء الأخير مع «الملك» والتجديد له.

ووصلت المفاوضات بين الأطراف الثلاثة إلى مرحلة متقدمة، واقتربت من النهاية والحسم، وهي ستنتهي إما بمواصلة اللاعب مع الشارقة في حال اتفاق جميع الأطراف، أو برحيل اللاعب، وبالتالي يتوجب على نادي الشارقة البحث عن لاعب أجنبي يشغل مركز الجناح.

من جهة أخرى، علم «الخليج الرياضي» أن شركة الكرة الشرقاوية قطعت شوطاً بعيداً في إعارة مهاجم الرأس الأخضر ريكاردو جوميز للموسم الثاني على التوالي، وهو الموسم الأخير الذي يربطه مع «الملك».

ولدى جوميز عرضان، الأول العودة إلى نادي بارتيزان الصربي أو اللعب في الدوري السعودي، مع العلم أن اللاعب يفضل خيار اللعب لفريقه السابق نادي بارتيزان.

وتعاقد الشارقة مع جوميز لثلاثة مواسم وأعاره الى نادي اتحاد كلباء في النصف الثاني من الموسم الأول له مع النادي، ثم أعير إلى نادي أرضروم سبور التركي.