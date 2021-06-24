شكرا لقرائتكم خبر عن عودة الجمهور إلى «الليجا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية كارولينا دارياس أن الحكومة صادقت على «العودة الطبيعية» للحضور الجماهيري إلى ملاعب الدوري الإسباني لكرة القدم «الليجا».

وقالت دارياس عقب اجتماع لمجلس الوزراء «سنعود بالتالي إلى طبيعتنا في ما يتعلق بتدفق الجمهور»، ما يعني أنه سيكون هناك بالتالي جمهور خلال استئناف موسم كرة القدم في آب/أغسطس المقبل، في وقت انتهى موسم 2020-2021 خلف أبواب مغلقة في معظم الملاعب.

وتابعت أن عودة الجمهور إلى الملاعب ستكون كما كانت من قبل تنظمها المناطق المستقلة المختصة التي يتعين عليها تحديد الحضور لكل مباراة.

هذا يعني أن بعض الملاعب، خاصة في شمال إسبانيا حيث لا يزال الوباء موجودًا، لا يزال بإمكانها تطبيق قيود معينة عند استئناف الموسم.