بيطري الشرقية: إعدام 187 ألف كلب ضال وتحصين 5 آلاف للحراسة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – هبة القصاص:

أعلن اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، أن المديرية أشرفت على إعدام 187 ألفًا و338 كلبًا ضالًا، وتحصين 5769 كلب حراسة بمختلف مراكز المحافظة.

أكد مدير مديرية الطب ‏البيطري بالشرقية، أنه تم اختبار 158 ألف و808 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا، كما تم اختبار 117 ألف و464 حيوانًا ضد مرض الدرن البقري.

أشار الدكتور متولي، أن إدارة الخدمات قامت بتنفيذ 210 حملة تفتيشية على عيادات ومعارض وشركات وسيارات بيع ومصانع الأدوية البيطرية، وخلالها تم المرور على 605 مواقع وضبط 4495 صنفا مخالفا، وضبط 197 ألفًا و865 عبوة دواء بيطري مخالف (منتهي الصلاحية – مجهول المصدر– محظور استخدامه بيطريا)، وتحرير 45 محضر إعدام المضبوطات من الأدوية المخالفة.