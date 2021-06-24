أسرة جيهان السادات تكشف تفاصيل حالتها الصحية: تعالج برعاية القيادة السياسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حاتم أبوالنور:

كشف مصدر من أسرة جيهان السادات، أرملة الرئيس الراحل أنور السادات، تفاصيل حالتها الصحية بعد تعرضها لأزمة صحية حرجة ونقلها للمركز الطبي العالمي.

وقال المصدر إن جيهان السادات كانت سافرت للولايات المتحدة الأمريكية قبل شهرين؛ لمتابعة حالتها الصحية، وعادت لمصر منذ أيام، لكنها تعرضت لأزمة صحية استدعت دخولها المركز الطبي العالمي، تحت رعاية القيادة السياسية ومتابعتها.

وأشار إلى أن القيادة السياسية وجهت بتوفير كافة الإمكانيات؛ لعلاج السادات بقيادة فريق طبي مصري، وأجنبي على أعلى مستوى، مضيفًا: يتابع حالتها ويسأل عنها سياسيون من مصر والوطن العربي.

وناشد أبناء جيهان السادات الجميع بالدعاء لـ"أم الأبطال"؛ لتتجاوز هذه المرحلة الحرجة من العلاج.