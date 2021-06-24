إغلاق مركز للغسيل الكلوي وضبط 1700 عبوة دواء بمحل تجاري في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

نظمت إدارة العلاج الحر بالتعاون مع التفتيش الصيدلي بمديرية صحة بني سويف، حملة مكبرة على بعض المنشآت الطبية الخاصة بمختلف مراكز المحافظة، لمتابعة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة التي أشرف عليها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، عن إغلاق أحد مراكز الغسيل الكلوي الخاصة بمدينة بني سويف، عقب رصد مخالفات جسيمة به، وجرى نقل 21 مريضًا إلى المستشفيات الحكومية.

كما أسفرت الحملة عن ضبط محل تجاري بمركز سمسطا يستخدم كصيدلية، وتبين وجود أحد الأشخاص يقوم على إدارته مزاولًا مهنة الصيدلة دون ترخيص، وجرى التحفظ على 1700 عبوة من الأدوية المختلفة، وحرر محضر رقم 8636 جنح مركز شرطة سمسطا.